Тим часом окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які тимчасово залишили власники.

В Росії вигадали новий спосіб поповнити особовий склад. Росіянам обіцяють земельні ділянки в Україні, аби вони активніше долучалися до лав Збройних сил Російської Федераці для участі у загарбницькій війні проти України.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що так звані "адміністрації" на окупованих територіях України активно "націоналізують" фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками.

"Так, на тимчасово окупованих територіях росіяни фактично віджимають приватну власність. Натомість обіцяють роздати окремі ділянки російським військовими, як винагороду за участь у війні проти України. Великі ж фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Так, на Херсонщині, великі фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо", – йдеться у повідомленні.

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Що відбувається на окупованих територіях

Очільник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що в самому місті на Луганщині не спостерігається скупчення окупаційних військ. Водночас місцеві повідомляють, що росіяни зайняли майже всю місцевість довкола Сєвєродонецька. Ворожі військові оселилися в лісах та садових товариствах.

Крім того, у Сватівському районі Луганської області росіяни повісили чоловіка за проукраїнську позицію. За даними глави Луганської ОВА Артема Лисогора, окупанти постійно тиснули на українця, тягали його на допити і хотіли зламати.

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