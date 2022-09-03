Видавати земельні ділянки пропонують військовослужбовцям, що відзначені нагородами за заслуги у "спеціальній військовій операції".

Міноборони Росії пропонує видавати військовим та співробітникам інших структур, які беруть участь у боях проти України, земельні ділянки в окупованому Криму та під Москвою.

Про це пише проект Крым.Реалии.

Видавати земельні ділянки пропонують військовослужбовцям, що відзначені нагородами за заслуги у "спеціальній військовій операції", і ветеранам бойових дій.

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Окупаційній "владі" Криму та місцевій владі Московської області рекомендують прийняти "законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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