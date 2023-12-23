За словами Сергія Братчука, українські військові продовжують демонструвати боєздатність у повітряному просторі навіть без використання винищувачів F-16.

В Росії розглядають питання евакуації підрозділів Повітряних сил РФ з тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, ця тема у Російській Федерації розглядається серед найвищого керівництва держави.

"Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі", — сказав Братчук.

Він також зазначив, що українські військові продовжують демонструвати свою боєздатність у повітряному просторі - навіть без використання довгоочікуваних винищувачів F-16.

"У нас ще немає паритету зі Збройними силами РФ в небі, тимчасово, але ми прекрасно розуміємо, що коли авіаційна компонента стане потужнішою та активнішою, я прямо кажу про якнайшвидше введення F-16, про що вже заявлено, зокрема, з боку Нідерландів, то, думаю, питання евакуації може перейти в практичну площину", - прогнозує речник УДА "Південь".

Авіація РФ - останні новини

Опівдні у п'ятницю, 22 листопада російські окупанти втратили одразу три винищувача-бомбардувальника Су-34 на півдні України. Згодом російський військовий блогер Fighterbomber, близький до авіації, визнав втрату РФ літаків і зазначив, що принаймні частина пілотів загинула. На його переконання, винищувачі були збиті з американського комплексу Patriot.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів деякі подробиці ліквідації трьох російських СУ-34. За його словами, "полювання" на російські винищувачі-бомбардувальники, що створювали проблеми для Збройних сил України на південному напрямку, велося протягом тривалого часу.

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