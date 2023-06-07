Путін присвоїв йому одне з вищих військових звань - генерал-полковник.

У Росії командувач Військово-повітряними силами ВПС після того, як 13 травня російська армія в один день втратила два літаки і два вертольоти, отримав підвищення.

Як повідомляє MoskowTimes, президент РФ Володимир Путін присвоїв заступнику головнокомандувача Військово-повітряних сил РФ Сергію Дронову одне з вищих військових звань - генерал-полковник.

Відзначається, що при цьому в опублікованому указі Путіна заслуги Дронова не вказуються.

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Падіння літаків і вертольотів в РФ - що відомо

13 травня в Брянській області РФ впали два вертольота Мі-8 і винищувачі Су-34 і Су-35. всі пілоти загинули.

У Росії спочатку звинуватили у всьому українську ДРГ, але потім змінили версію і допустили, що збити їх могла російська ППО.

При цьому російські державні телеканали дружно проігнорували новину про падіння літаків і вертольотів.

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