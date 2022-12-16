Такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.

В Росії продовжується агітація військовослужбовців підписувати контракт, щоб перекрити втрати, яких окупанти зазнали внаслідок ефективних дій ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що, зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.

Втрати РФ у війні

Як повідомляв УНІАН, станом на вчора, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії склали близько 96 тис. 590 осіб.

Через значні втрати росіяни вимушені доукомплектовувати командну ланку офіцерами-пенсіонерами із запасу та офіцерами у відставці.

Утім, безглузді смерті своїх співгромадян російського диктатора Володимира Путіна не бентежать. Він порівняв ліквідацію росіян на війні зі смертями в ДТП або від алкоголізму; і додав, що на все - "воля Господа".

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