Президент РФ зробив вигляд, ніби керівництво країни не причетне до смертей відправлених на війну росіян.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з нібито матерям учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП і від алкоголізму.

Як президент РФ заявив на зустрічі, відеозапис якої опублікували російські ЗМІ, що російська влада "розділяє біль" матерів, які втратили синів на війні проти України.

Водночас лідер країни, що приховує інформацію про свої бойові втрати, порівняв смерть на війні з автомобільними аваріями та іншими поширеними причинами смерті в Росії.

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"Звичайно, це величезна трагедія. Це порожнеча, яку нічим не заповнити, коли немає близької людини, тим більше сина. Але, ви знаєте, що мені в голову приходить: у нас в ДТП гинуть приблизно 30 тисяч осіб, від алкоголю – приблизно стільки ж. Буває, на жаль. Так життя складається. Життя – складне і різноманітне, складніше, ніж десь на папірцях написано. Ми ж всі під Господом, під Аллахом, під Христом, я не знаю – всі, хто вірить у вищі сили, це не важливо, якої він релігії дотримується, – ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь з цього світу все підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили", – заявив Путін.

Раніше ЗМІ з'ясували, що президент РФ Володимир Путін насправді провів зустріч не з матерями військових, які беруть участь у війні в Україні, а з жінками, які пов'язані з провладними структурами Росії. Також стало відомо, що профільну організацію – Раду матерів і дружин – на зустріч не покликали.

Втрати Росії у війні проти України

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, втрати РФ на війні проти України серед особового складу станом на 25 листопада вже становлять 86150.

Російська влада приховує інформацію про втрати своєї армії. Наприкінці вересня Міноборони РФ вдруге озвучило інформацію про втрати, заявивши, що загинули нібито тільки 5937 військових.

Цифра сильно занижена і значно менша навіть за ту, яку називають російські журналісти. ЗМІ вдалося встановити імена 9311 російських військових, убитих на війні в Україні, а також 326 мобілізованих росіян.

Наприкінці вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію, через більш за місяць міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про відправку 82 тисячі призваних на фронт. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

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