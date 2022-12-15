У російській армії не вистачає офіцерів / фото ua.depositphotos.com

Через значні втрати росіяни вимушені доукомплектовувати командну ланку офіцерами-пенсіонерами із запасу та офіцерами у відставці.

Їх направляють у район ведення бойових дій, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці", - розповіли в Генштабі.

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Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну російська армія зазначає величезниї втрат. Зокрема, за минулу добу, 14 грудня, українські військові ліквідували ще 590 російських окупантів. Таким чином, загальна кількість знищених російських військових з 24 лютого становить близько 96 тис. 590 осіб.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що 13 грудня Сили оборони України  знищили в Запорізькій області склади боєприпасів російських окупантів і кілька одиниць ворожої техніки та озброєння. Поранення отримали понад 200 загарбників

Утім, безглузді смерті своїх співгромадян російського диктатора Володимира Путіна не бентежать. Він порівняв ліквідацію росіян на війні зі смертями в ДТП або від алкоголізму; і додав, що на все - "воля Господа".

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