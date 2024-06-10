Перші F-16 Fighting Falcon Повітряні сили України отримають вже найближчим часом.

Російська компанія "Форес" оголосила премію у розмірі 15 млн рублів (приблизно 168 тис доларів) за перший збитий винищувач F-16. Про це пропагандистській агенції ТАСС на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму повідомив гендиректор компанії Сергій Шмотьєв.

Раніше "Форес" вже оголошувала про виплату 5 млн рублів за перший підбитий західний танк. Крім того, компанія й досі виплачує російським військовим меншу винагороду у 500 тис за кожну наступну таку машину.

Нагадаємо, у травні Данія оголосила про те, що передадасть Україні американські винищувачі F-16 "протягом місяців".

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При цьому експерти вважають, що достатня кількість українських пілотів, готових літати на F-16, буде готова лише до кінця наступного року.

Винищувач F-16 – довідка

F-16 Fighting Falcon є американським багатофункціональним винищувачем четвертого покоління, розробленим у 70-ті компанією General Dynamics.

Завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості F-16 став наймасовішим винищувачем четвертого покоління в світі: станом на червень 2018-го збудували понад 4600 таких машин.

Модернізований F-16 продовжують виробляти на експорт. Так, нещодавно Туреччина підписала угоду про придбання винищувачів F-16V Block 70. Зазначимо, що модифікація F-16V Block 70/72 є найбільш передовим варіантом цього сімейства винищувачів.

Які ще літаки може отримати Україна

Окрім F-16 Україна також може отримати невелику кількість французьких винищувачів четвертого покоління Mirage 2000.

Літак розробили інженери Dassault Aviation. Він був основним бойовим літаком військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – початку XXI століття. За всі роки побудували більше 600 винищувачів Mirage 2000 різних модифікацій.

А ось постачань Україні шведських винищувачів JAS 39 Gripen найближчим часом очікувати не слід. В усякому разі, до надання перших F-16.

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