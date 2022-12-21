З Росії можуть не випускати чоловіків віком до 65 років.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що влада Російської Федерації розглядає питання щодо оголошення в країні загальної мобілізації.

В ефірі національного телемарафону Данілов зазначив, що Кремль також може закрити кордони для виїзду з РФ чоловіків віком до 65 років.

"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно, і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", – наголосив Данілов.

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Мобілізація в Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення в Росії так званої "часткової мобілізації". Офіційно планували мобілізувати біля 300 тисяч росіян. Вже за кілька тижнів було оголошено про припинення мобілізації.

Попри звітування міністра оборони РФ Сергія Шойгу про завершення мобілізації в Росії ще наприкінці жовтня, в окремих регіонах заходи тривають і досі. Зокрема, військовозобов’язаним у Самарській області продовжують вручати повістки.

Розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що в РФ виведуть підрозділи Росгвардії, які перебували в зоні бойових дій на 2-3 лінії, до лютого 2023 року, а також кадирівців. Передбачається, що вони виступатимуть силовими загонами у разі акцій непокори після нових хвиль мобілізованих росіян.

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