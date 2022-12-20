Планується вивести підрозділи, ефективність яких на полі бою фактично нульова.

З російськими "мобіками" розбиратимуться силові загони Росгвардії та кадирівців, які виведуть з України.

Як повідомляє розвідувальна спільнота InformNapalm, в РФ виведуть підрозділи Росгвардії, які перебували в зоні бойових дій на 2-3 лінії, до лютого 2023 року, а також кадирівців. Передбачається, що вони виступатимуть силовими загонами у разі акцій непокори після нових хвиль мобілізованих росіян.

"В авангарді пресингу "чмобіків" будуть виступати тік-ток підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою - проти українських Хаймарсів та артилерії борода і кавказький гонор не працює. До того ж, Кремлю потрібні цепні пси в самій Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч і слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних", - зазначають в InformNapalm.

Відео дня

Мобілізація в Росії

У жовтні Путін анонсував завершення часткової мобілізації, оголошеної ще у вересні у відповідь на ряд військових поразок на фронті.

Водночас аналітики констатують, що Кремль веде приховану мобілізацію, готуючи Путіну "м'ясо" для здійснення своїх максималістських цілей по Україні.

Паралельно триває вербування засуджених у ПВК "Вагнер" Пригожина.

За офіційними даними, з вересня в РФ мобілізували близько 300 тисяч осіб. Але, на думку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Москва готує до 200 тисяч резервістів для масштабного нападу цієї зими.

Вас також можуть зацікавити новини: