Військовозобов’язаним продовжують вручати повістки.

Попри звітування міністра оборони РФ Сергія Шойгу про завершення мобілізації в Росії ще наприкінці жовтня, в окремих регіонах заходи тривають і досі.

"В окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним у Самарській області продовжують вручати повістки", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також у Генштабі зазначили, що противник продовжує втрачати живу силу. Так, протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової компанії.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - йдеться у зведенні.

Мобілізації в Росії

Росія зазначає значних втрат на розв’язаній нею ж війні проти України. Очікують, що втрати серед російського особового складу вбитими сягнуть 100 тисяч осіб до кінця року.

З метою поповнення втрат наприкінці вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Через більш як місяць міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про відправку 82 тисячі "мобіків" на фронт та залучення загалом 300 тисяч осіб в рамках мобілізації. ЗМІ повідомляли, що насправді було призвано значно більшу кількість.

Британська розвідка зазначала, що через поповнення втрат непідготовленими новобранцями Росія втратила наступальний потенціал. Втрати серед мобілізованих також великі, вже було встановлено імена кількох сотень вбитих в Україні "мобіків".

Наразі, за даними розвідки, РФ створює єдину електронну базу даних військовозобов'язаних для посилення контролю осіб, які підлягають мобілізації, і готується до чергової хвилі прихованої мобілізації. Експерти також не виключають, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

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