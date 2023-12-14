Російські загарбники спрямували по мирному населенню майже 40 ударних дронів та ракети.

Ворог завдав масованого удару по півдню України, постраждало понад 10 дорослих та діти.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі, ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак та паралельно завдав ракетного удару.

Зокрема, 39 БпЛА типу "Shahed-136/131" були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах: два було знищено на Херсонщині, п’ять - на Миколаївщині та 32 - на Одещині.

"В Одеській області ворог спрямував свої атаки як на саму Одесу, так і на південь регіону – Подунав’я. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених мирних жителів, серед яких 3 дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі, розгорнули пункт обігріву", - розповіли військові.

В Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ.

За даними військових, ракетний удар ворог завдав імовірно з ЗРК С-300 по Миролюбівці на Херсонщині, де зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії. Ракетний удар сягнув і Снігурівки на Миколаївщині, де обійшлось без суттєвих пошкоджень та постраждалих.

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток, де й постраждали дорослі та діти.

"Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих - струси мозку та поранення", - розповів посадовець.

За його даними, через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель, вигоріло вщент дві автівки.

На місці події встановлено мобільний пункт обігріву, з людьми працюють психологи, організовано підвезення їжі та теплих речей.

"Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів...", - додав очільник ОВА.

Як повідомив мері Одеси Геннадій Труханов, у лікарню доставлено четверо дітей. На місці працюють співробітники міських структур, які забезпечили інших постраждалих їжею та напоями. Працюють пункти обігріву. Наразі вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

Одещину атакували "шахеди": що відомо

Нагадаємо, вчора ввечері ворог почав атакувати Одещину ударними дронами. Зокрема, близько 19.30 у Силах оборони півдня наголосили, що зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку вказаного регіону. Згодом стало відомо, що напрямок руху - Білгород-Дністровський район, приблизно о 20.00 - що група "Шахедів" йде у напрямку Одеси. У місті почалися вибухи.

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