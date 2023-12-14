Ворог завдав масованого удару по півдню України, постраждало понад 10 дорослих та діти.
Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі, ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак та паралельно завдав ракетного удару.
Зокрема, 39 БпЛА типу "Shahed-136/131" були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах: два було знищено на Херсонщині, п’ять - на Миколаївщині та 32 - на Одещині.
"В Одеській області ворог спрямував свої атаки як на саму Одесу, так і на південь регіону – Подунав’я. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених мирних жителів, серед яких 3 дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі, розгорнули пункт обігріву", - розповіли військові.
В Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ.
За даними військових, ракетний удар ворог завдав імовірно з ЗРК С-300 по Миролюбівці на Херсонщині, де зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії. Ракетний удар сягнув і Снігурівки на Миколаївщині, де обійшлось без суттєвих пошкоджень та постраждалих.
За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток, де й постраждали дорослі та діти.
"Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих - струси мозку та поранення", - розповів посадовець.
За його даними, через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель, вигоріло вщент дві автівки.
На місці події встановлено мобільний пункт обігріву, з людьми працюють психологи, організовано підвезення їжі та теплих речей.
"Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів...", - додав очільник ОВА.
Як повідомив мері Одеси Геннадій Труханов, у лікарню доставлено четверо дітей. На місці працюють співробітники міських структур, які забезпечили інших постраждалих їжею та напоями. Працюють пункти обігріву. Наразі вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.
Одещину атакували "шахеди": що відомо
Нагадаємо, вчора ввечері ворог почав атакувати Одещину ударними дронами. Зокрема, близько 19.30 у Силах оборони півдня наголосили, що зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку вказаного регіону. Згодом стало відомо, що напрямок руху - Білгород-Дністровський район, приблизно о 20.00 - що група "Шахедів" йде у напрямку Одеси. У місті почалися вибухи.