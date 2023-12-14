У Повітряних силах підтвердили, що РФ обрала за основний напрямок удару Одеську область.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розкрив особливості останньої нічної атаки РФ, в якій найбільше постраждала Одеська область. Там, як відомо, є жахливі руйнування та є постраждалі.

Деталі про тактику Росії та роботу операторів систем ППО Ігнат розкрив в ефірі телемарафону. За його словами, оборонці України гарно попрацювали, але уламки від збитих дронів впали на землю й спричинили відповідні руйнування. Тому при оголошенні тривоги українцям потрібно перебувати в укритті, акцентував він.

"41 із 42-ох (йдеться про знищення БПЛА в ніч на сьогодні - УНІАН) - цифри говорять самі за себе, що дійсно успішно відпрацювали. В основному - Одеська, Миколаївська, Херсонська області, а також в Запорізькій - кілька ударних БПЛА було знищено", - сказав Ігнат.

Також він підтвердив, що армія РФ обрала напрямком для основного удару БПЛА Одеську область.

"Атакували з трьох різних напрямків: з тимчасово окупованого Криму, а також з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Рухались групами, хвилями, розлітались, але основний напрямок - Одеська область. Саме там захисники неба знищили основну масу ударних дронів. Залучались мобільні вогневі групи у великій кількості від Повітряних сил і від інших складових Сил оборони, Сухопутних військ", - повідомив Ігнат.

За його словами, успіх у ліквідації дронів - результат спільної роботи всіх Сил оборони. В складі мобільних вогневих груп завжди є різні засоби ураження для стримання подібних атак - кулемети, зенітні системи, переносні зенітно-ракетні комплекси.

Водночас цієї ночі противник атакував Україну не лише дронами: ворог також стріляв ракетами С-300 з окупованої частини Херсонської області. За словами Ігната, було випущено 6 ракет.

Росія вночі завдала сильного удару по півдню України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія завдала масованого удару по півдню України. Постраждало понад 10 дорослих та діти.

За даними пресслужба Сил оборони півдня, понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі, ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак та паралельно завдав ракетного удару.

Зокрема, 39 БпЛА типу "Shahed-136/131" були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах: два було знищено на Херсонщині, п’ять - на Миколаївщині та 32 - на Одещині.

Окупанти обстріляли Одесу і Подунав’я. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених мирних жителів, серед яких 3 дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі, розгорнули пункт обігріву.

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