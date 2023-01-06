Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія втратила на війні вбитими і пораненими вже 300 тисяч військовослужбовців.

Росія втратила на війні проти України 300 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими. Однак уряду держави-агресора немає різниці, яка кількість окупантів буде ліквідована.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Журналіст послався на статистику від військового штабу ЄС зі згадкою 250 тисяч убитих і поранених рашистів. Однак радник вважає цей показник заниженим. На його думку, потрібно враховувати початкове угруповання окупантів, кількість мобілізованих, бойовиків з ПВК "Вагнера", ув'язнених, завербованих в приватну військову кампанію, загони "Росгвардії" та інше.

"Мені здається, що цифра (убитих і поранених росіян — УНІАН) трошки більша за 300 тисяч. Але Росія сьогодні знаходиться в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 або 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і він не залежить від кількості мертвих", — заявив Подоляк.

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Втрати Росії в Україні: остання інформація

Згідно з офіційними даними від Генштабу ЗСУ, українські захисники ліквідували 110 250 російських окупантів. За останню добу ця статистика зросла на 530 ворогів. Кількість знищеної техніки рашистів перевищила 18 тисяч одиниць.

Українська авіація протягом 5 січня завдала 15 ударів по районах зосередження ворога. Зафіксовано попадання по особовому складу і техніці.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що агресору необхідно мобілізувати 50 тисяч осіб на місяць для компенсації поточних втрат в зоні бойових дій. А для нового повномасштабного наступу цей показник повинен бути в 3-4 рази більшим.

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