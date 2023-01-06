Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.
Українська авіація також 15 разів вдарила по районах зосередження супротивника, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 5 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-8 та літак Су-25.
Ситуація на фронті в Україні - що треба знати
Генштаб армії України вранці 5 січня повідомив, що супротивник наступав на Авдіївському та Куп'янському напрямках, але не мав успіху. Захисники нашої держави на Донбасі відбили ворожі атаки у районах 16 населених пунктів.
Загальні втрати Росії в Україні на 5 січня становили приблизно 109 тисяч 720 окупантів. Крім того, повідомлялося, що вже ліквідовані 284 ворожі літаки та 271 гелікоптер супротивника.