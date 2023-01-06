Авіація України понад 10 разів за добу била по районах зосередження ворога, зазначили у Генштабі нашої армії.

Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Українська авіація також 15 разів вдарила по районах зосередження супротивника, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 5 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-8 та літак Су-25.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Генштаб армії України вранці 5 січня повідомив, що супротивник наступав на Авдіївському та Куп'янському напрямках, але не мав успіху. Захисники нашої держави на Донбасі відбили ворожі атаки у районах 16 населених пунктів.

Загальні втрати Росії в Україні на 5 січня становили приблизно 109 тисяч 720 окупантів. Крім того, повідомлялося, що вже ліквідовані 284 ворожі літаки та 271 гелікоптер супротивника.

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