Українські воїни знищили десятки одиниць техніки ворога.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії під час повномасштабної війни, розв’язаної проти нашої країни.

Як йдеться у зведенні, станом на ранок 6 січня росіяни втратили вже 110250 солдатів, з них 530 українські воїни ліквідували за останню добу.

Крім цього, Росія втратила:

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танків ‒ 3064 (+23);

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16);

артилерійських систем – 2059 (+8);

РСЗВ – 431 (+5);

засобів ППО ‒ 215 (+0);

літаків – 285 (+1);

гелікоптерів– 272 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів та катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38);

спеціальної техніки ‒ 182 (+0).

Останні втрати РФ на війні проти України

Сили оборони України продовжують бити по позиціях російських окупантів та завдавати ворогові значних втрат. За попередню добу було знищено ще приблизно 810 російських загарбників, а загальні бойові втрати РФ в Україні досягли 109720.

5 січня українська авіація завдала три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян і 15 разів вдарила по районах зосередження супротивника. Підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Також увечері 5 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-8 та літак Су-25.

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