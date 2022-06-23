Заарештовані особи фотографували об'єкти залізничної інфраструктури та блокпости.

В Україні все ще діє агентурна ворожа мережа. Нещодавно в Києві затримали двох диверсантів, які фотографували об'єкти залізничної інфраструктури та блокпости.

Цією інформацією поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в четвер, 23 червня.

"У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блок постів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з учасники російських регулярних з’єднань, підпорядкованих Міністерству оборони РФ та іншим силовим відомствам РФ", — повідомив Громов.

За словами бригадного генерала, Росія не відмовилася від своїх планів щодо захоплення України і зриву поставок озброєння. Однак Сили оборони продовжують злагоджено діяти і виявляти ворожих агентів.

Нагадаємо, 21 червня в СБУ розповіли, що під арешт потрапили завідувач відділу секретаріату Кабміну та керівник однієї з дирекцій ТПП. Вони були російськими агентами в уряді.

А 20 червня Служба безпеки України затримала диверсанта з Близького Сходу. Його завданням була підготовка вибухів на "Укрзалізниці".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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