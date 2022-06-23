На чотирьох пляжах Києва наразі купатись заборонено.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила перелік пляжів міста та зон відпочинку біля води, які були обстежені фахівцями щодо відсутності вибухонебезпечних предметів та є безпечними для відвідування.

Відповідна інформація оприлюднена у Telegram-каналі КМВА.

"З початку проведення нетехнічного обстеження місць відпочинку біля води на території Києва перевірили 32 парки та сквери фактичною площею 252,92 га", – зазначили у КМВА.

Зокрема, йдеться в повідомленні, на чотирьох пляжах Києва наразі купатись заборонено. Це зона відпочинку "Совська балка" (Солом'янський район), "Озеро Голубе" (Подільський район), "Осокорки" та "Сонячне" (обидва – Дарницький район).

Натомість безпечними є пляж "Галерний" у Голосіївському районі, а також пляжі "Молодіжний", "Веселка", "Центральний", "Березняки", "Райдуга", "Тельбін", "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Русанівський канал", "Горбачиха" (усі – у Дніпровському районі). В Оболонському районі дозволене відвідування пляжів озера "Вербне" та затоки "Наталка", а також на ставках "Карачун" і "Міський", озера "Редікіне" та пляжу "Пуща-Водиця".

При цьому в КМВА знову нагадали, що цього року офіційно купальний сезон у Києві не відкривають.