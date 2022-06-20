Чоловіка взято під варту.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на "Укрзалізниці".

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, ворожого агента затримали під час спецоперації в Чернівцях.

За даними слідства, затриманий був на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

"Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині", - зазначив Дехтяренко.

За його словами, на основі цих даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розкрив подробиці держзради на півдні України, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини. За словами чиновника, росіяни скористалися працівником СБУ, якого попередньо "завербували".

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