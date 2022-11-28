Ліквідований найманець також був співробітником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Українські воїни ліквідували окупанта Сергія Самошкіна (позивний "Пірат"). Він був працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, а одним із засновників фейкового "міністерства державної безпеки ДНР".

Ліквідацію загарбника підтвердив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram. Офіцер уточнив, що Самошкін брав участь у ліванській війні, операції проти Хезболли в Бейруті. З 2005 року був проросійським активістом. Крім того, окупант був учасником "кримської весни" та захоплення окупантами Донецька у 2014 році.

У 2016 році Самошкін потрапив у базу сайту "Миротворець". У досьє зазначається, що 2014 році "Пірат" був командиром охорони 2 відділу секретаріату "МДБ ДНР", мав звання старшого лейтенанта та брав участь у війні проти України.

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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.

У Генштабі додали, що супротивник намагався посилити свої формування на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що українські військовослужбовці станом на 27 листопада ліквідували 87 310 осіб.

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