Супротивники атакували наших воїнів на Донбасі, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби на Донбасі Сили оборони України відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів.

Атаки супротивників відбито в районах Спірного, Верхньокам’янського, Мар’їнки та Білогорівки Донецької області, а також Стельмахівки Луганської області, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в Facebook.

"Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - додали у Генштабі.

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Увечері 26 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському та Бахмутському напрямках ворог продовжує намагатися наступати.

Крім того, загарбники зосереджував основні зусилля на веденні наступу на Лиманському напрямку.

Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч. Станом на 26 листопада на українській землі ліквідували близько 86 тис. 710 загарбників та, зокрема, 2 тис. 901 ворожий танк.

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