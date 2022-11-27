Українські воїни ліквідували 19-річного "мобіка" Антона Гетьмана. Його вже поховали у рідному Овочевому.
Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, окупанта ліквідували 10 листопада під Мар'їнкою Донецької області, а поховали через два тижні - 24 листопада. Гетьман родом з селища Овочеве. Там з ним і попрощалися.
"Жив овочем та помер овочем. Гетьмана мобілізували через 3 місяці після повернення із строкової військової служби", - повідомив Комахідзе.
У некрологі місцеве видання пише, що Гетьман отримав професію зварника у Батайську, а потім пішов в армію. Служив у Ростові, а потім в одному із сибірських підрозділів.
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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.
У Генштабі додали, що супротивник намагався посилити свої формування на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Варто зазначити, що українські військовослужбовці станом на 27 листопада ліквідували 87 310 осіб.