За плечима "двохсотого" загарбника десятиліття тюремного стажу.

Українські воїни продовжують регулярно знищувати російських окупантів та найманців. Цього разу стало відомо, що "двохсотим" додому повернувся костромський рецидивіст Андрій Чечуров Україні з десятирічним кримінальним стажем.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Чечуров воював у складі ПВК "Вагнера", хоча мав відбувати термін за крадіжку та збут наркотиків. На сайті Шар'їнського районного суду збереглися дані про судимості Чечурова.

У 2014 році його вперше засудили за побої та заподіяння шкоди здоров'ю, у 2018 році він звільнився з колонії суворого режиму і за три роки знову став фігурантом кримінальної справи.

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Зеки-"вагнерівців" на війні проти України

Уже кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми російської армії околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. У Генштабі зазначали, що місто штурмують "вагнерівців", Євген Пригожин кидає у бій завербованих зеків.

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Втім, ПВК несе колосальні втрати. За даними ISW, темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнився останніми днями через втрати "Вагнера", хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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