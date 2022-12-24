Роль зіграла не тільки ідеологічна, але й медійна складова, впевнений очільник ГУР.

Приватна військова компанія "Вагнер" частково диктує російську стратегію на Донбасі через політичні амбіції свого ватажка Євгена Пригожина.

Як повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times, Пригожин здійснив "хрестовий похід" з метою захоплення Бахмута. Його мета - витіснити командирів регулярної російської армії.

Як зазначив Буданов, ПВК "Вагнер" координується з армією РФ, але наразі є основною силою на Бахмутському напрямку. Позиції наймців укріпив союз Пригожина та командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна. Вони об'єдналися проти міністра оборони Сергія Шойгу.

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Альянс Пригожина і Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння підрозділам "Вагнера", розширивши роль ПВК у війні.

"Тут лише ідеологічне та медійне питання. Це причина, по якій підрозділи "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо", - заявив Буданов коментуючи штурм Бахмута.

Очільник ГУР наголосив, що захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але покращило б позицію Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.

В атаки під Бахмутом Пригожин відправляє завербованих "зеків", яким пообіцяли амністію.

Бої за Бахмут - останні новини

Українські воїни героїчно тримають оборону в Бахмуті, який штурмують найманці ПВК "Вагнер". Навколо Бахмута безперервно тривають важкі бої. Оборона фортеці Бахмут увійде в історію, як унікальна операція Сил оборони України.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових поблизу Бахмута. Президент закликав українців підтримувати захисників Бахмута та інших українських міст, де відбуваються найжорстокіші бої проти російських окупантів.

22 грудня Сергій Череватий повідомив, що російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області. Попри це, українські захисники кожного разу відбивали атаки ворога. За його словами, в обороні міста українським військовим допомагає британська бронетехніка.

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