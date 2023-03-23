73-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські окупанти протягом дня, 23 березня 2023 року, тричі вдарили по Нікополю з безпілотника. Внаслідок атаки отримав поранення цивільній чоловік.

"73-річний чоловік постраждав сьогодні через ворожий обстріл Нікополя. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По місту ворог вдарив з безпілотника тричі за день", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив, що, окрім Нікополя, під прицілом російської армії були Червогогригорівська та Мирівська громади. Територію цих громад ворог обстріляв з важкої артилерії. Голова ОВА додав, що наслідки атак уточнюються.

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Обстріли України 23 березня

В ніч на 23 березня російські окупаційні війська вчергове атакували Херсонщину. Ворог вдарив по Херсонському обласному кардіологічному центру, внаслідок чого у стіні будівлі утворилася велика діра.

Надвечір окупанти намагалися атакувати Одеську область винищувачами Су-35. Українські сили ППО збили дві ворожі ракети Х-59.

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