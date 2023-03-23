Окупанти намагалися атакувати регіон винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря.

Українська протиповітряна оборона знищила дві авіаційні ракети Х-59, якими російські окупанти атакували Одещину. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Близько 21:30 ворог намагався атакувати Одещину російськими винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони із 100-відсотковою результативністю збито обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", - йдеться в повідомленні.

Російські ракетні атаки - деталі

Російське командування переглянуло список пріоритетних цілей для своїх ударів дронами та ракетних обстрілів України.

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Росія буде змінювати тактику ракетних ударів, й це вже стає помітно. Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв до чотирьох. Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць - два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібри".

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