В Україні втрати ворога за добу зросли на 1270 осіб - тепер загальна кількість "мінусованих" російських загарбників становить приблизно 623990 окупантів.
Знищено ще один ворожий танк, 29 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 52 дрони оперативно-тактичного рівня, йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у Facebook.
Є ще такі втрати РФ на 7 вересня 2024 року:
- одна крилата ракета;
- 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
У Генштабі додали, що відомості щодо втрат супротивника уточнюються.
Важливі новини України про війну - що повідомлялося
Росіяни намагаються рухатися вперед у Донецькій області. Українські воїни дають гідну відсіч ворогу, і супротивники зазнають серйозних втрат. 7 вересня аналітики DeepState повідомили, що окупанти змогли просунутися у місті Українськ та біля Красногорівки, які знаходяться у Покровському районі.
Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 6 вересня 2024 року у живій силі становили приблизно 622720 окупантів. Крім того, повідомлялося, що вже ліквідовано, у тому числі 16878 бойових броньованих машин супротивника.