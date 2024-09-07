Росіяни втратили ще понад 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

В Україні втрати ворога за добу зросли на 1270 осіб - тепер загальна кількість "мінусованих" російських загарбників становить приблизно 623990 окупантів.

Знищено ще один ворожий танк, 29 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 52 дрони оперативно-тактичного рівня, йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у Facebook.

Є ще такі втрати РФ на 7 вересня 2024 року:

одна крилата ракета;

55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У Генштабі додали, що відомості щодо втрат супротивника уточнюються.

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Росіяни намагаються рухатися вперед у Донецькій області. Українські воїни дають гідну відсіч ворогу, і супротивники зазнають серйозних втрат. 7 вересня аналітики DeepState повідомили, що окупанти змогли просунутися у місті Українськ та біля Красногорівки, які знаходяться у Покровському районі.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 6 вересня 2024 року у живій силі становили приблизно 622720 окупантів. Крім того, повідомлялося, що вже ліквідовано, у тому числі 16878 бойових броньованих машин супротивника.

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