Російський ракетоносій піднявся в небо з білоруського аеродрому "Мачулищі".

В суботу, 18 березня, після 09:00 на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Вона пов’язана зі злетом на території Білорусі російського літака-ракетоносія МіГ-31К, здатного нести на собі ракети "Кинджал", свідчать дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"09:00. Аеродром "Мачулищі". Зліт МіГ-31К ПКС РФ", – йдеться в повідомленні.

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Станом на 09:13 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

Останні атаки РФ - що треба знати

Ввечері 17 березня російські окупанти атакували територію України дронами зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області. За даними Повітряних сил Збройних сил України, загалом було запущено 16 безпілотників, 11 з них вдалося ліквідувати.

Два ворожі дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську Дніпропетровської області, є "сильні руйнування".

Львівську область атакували, за попередньою інформацією, шістьма дронами. З них збили Сили ППО ПвК "Захід", ще три влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

Крім цього, можливий ракетний удар по Україні. Спікер ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни вивели у Чорне море 20 ракет "Калібр". На ймовірність ракетної атаки вказує і застосування ворогом "Шахедів" – РФ використовує їх для виявлення наших систем ППО.

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