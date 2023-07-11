Йдеться про "номер 68" - жінку, яка доклала чималих зусиль, щоб доєднатися до підрозділів Сил спеціальних операцій на фронті.

В Україні вперше зі спецкурсом виживання (Q-курс) Сил спеціальних операцій України впоралася жінка-військова.

Сьогодні в рамках відповідного випуску Кваліфікаційного курсу українка, яка проходила тест під "номером 68", отримала нашивку спеціальні операції, зазначає прес-служба відомства в Telegram.

"Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО", - йдеться у повідомленні.

Надалі "героїню" чекає розподіл в одну з військових частин Спеціальних операцій ЗС України та боротьба з окупантами на українському фронті.

Q-курс - це спеціальний курс в рамках етапу відбору до підрозділів Спеціальних операцій ЗС України. Зазвичай, він охоплює як психологічний, так і фізичний етап підготовки та триває 7 місяців.

Скільки жінок-військових служать у ЗСУ

Нагадаємо, що Департамент гуманітарного забезпечення Міноборони України уточнив, що станом на 1 березня на офіцерських посадах в складі ЗСУ служать приблизно 7,4 тис. захисниць.

Загалом в армії України нараховувалося 60 тис. 538 жінок. З цієї кількості приблизно 42 898 військових - воюють на фронті.

У 2022 році командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначав, що в армії України "несуть варту" близько 40 тисяч жінок.

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