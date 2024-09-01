На місці працюють фахівці спецкомісії Міноборони.

В навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.

Як повідомляється на сторінці університету у Facebook, це сталося під час виконання навчально-тренувального польоту. Екпіж складався з двох людей, вони загинули. На місці події працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони.

"Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас... До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про втрату першого винищувача F-16, який Україна отримала від партнерів. ЗМІ писали, що він зазнав катастрофи під час масованої атаки 26 серпня.

Згодом цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. В ході атаки з одним из американських винищувачів втратили зв'язок, льотчик загинув.

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