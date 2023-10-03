Вертоліт перегнали спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід, однак згодом його вдалося повернути в Україну.

Українським військовим передали гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалось приховати. Арешт на гвинтокрил наклали у червні, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Нагадується, що у ЗМІ поширилася інформація про те, що колишнє керівництво "Мотор Січі" умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

Під час розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилося для перешкоджання його передачі ЗСУ.

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"Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Слідчі вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності", - наголосили у ДБР.

Справа "Мотор Січі" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, тодішнього президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва правоохоронці затримали у жовтні 2022 року в Запоріжжі. Тоді Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи його телефонних розмов, які підтверджують співпрацю з росіянами. Підприємство Богуслаєва постачало росіянам двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів вже після початку повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці повідомили його про підозру за статтею "Колабораційна діяльність" 111-1 та статтею 111-2 "Пособництво державі агресору" Кримінального кодексу України. Суд арештував Богуслаєва, а "Мотор Січ" перейшла у власність держави.

Згодом вже екс-очільник "Мотор Січі" отримав нові підозри у сприянні тероризму та у перешкоджанні поставки бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони.

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