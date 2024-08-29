Також стало відомо, хто пілотував літак, що розбився.

Причиною аварії українського винищувача F-16 навряд чи була помилка пілота. Про це американському каналу CNN розповів неназваний представник української армії.

"У ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота", – заявив співрозмовник каналу.

Він не навів жодних інших обставин трагедії, але додав, що катастрофа розслідується, і для участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.

Відео дня

Відомо, що пілотом літака був Олексій Месь із позивним Moonfish ("Риба-Місяць"). Його поховали сьогодні.

Як зазначає CNN загибель пілота є великим ударом для України, оскільки Moonfish був одним небагатьох українських пілотів, навчених керувати F-16.

До того ж саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно особисто лобіювали на Заході поставку Україні F-16. Другим був Андрій Пильщиков, відомий під позивним "Джус", він загинув рік тому під час зіткнення навчально-тренувальних літаків. Саме Олексій Месь та Андрій Пильщиков були обличчям української кампанії лобіювання F-16.

"З них двох Moonfish був тихим: авіаційний фанат, який не любив публічності. Але коли Джус помер, Moonfish’у довелося зайняти його місце". – пише CNN.

В Україні розбився винищувач F-16: що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні вдень американське видання The Wall Street Journal повідомило, що в Україні розбився один із 6 літаків F-16, переданих союзниками кілька тижнів тому. Авварія сталася під час відбиття масованої ракетної атаки росіян 26 серпня, але стверджувалося, що літак не був збитий ворожою ППО.

Пізніше інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ. Там розповіли, що пілот успішно знищив чотири російські ракети і готувався знищити наступну ціль, коли зв'язок з ним було втрачено.

Вас також можуть зацікавити новини: