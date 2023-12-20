Керівники ЦВК РФ отримали підозри, оголосили в Україні.

Керівники Центральної виборчої комісії Росії, які проводили фейкові "вибори" на тимчасово окупованих регіонах України, отримали підозри.

Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, СБУ задокументувала нові злочини голови ЦВК Росії Елли Памфілової, яка причетна до ведення агресивної війни проти України.

"За даними слідства, посадовиця організувала масштабну фальсифікацію "результатів" незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року", - зазначили у Службі.

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Водночас до протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих - кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну.

"За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних "тервиборчкомів" та штучній "легітимізації" фейкового плебісциту. Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Після проведення зрежисованих "виборів" підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового "волевиявлення".

Також встановлено, що голова російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних "виборчкомів", у тому числі "зарплати" їх представників та витрати на виготовлення "бюлетенів".

"Крім того, за її дорученням Андреєв створював публічну видимість "виборчого процесу" в окупованих районах України. Для цього організовував постановочні сюжети РосЗМІ, в яких імітували масовість учасників "голосування" та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських "кандидатів", - розповіли у СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, то тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Раніше Памфілова вже мала заочну підозру

Раніше Памфілова вже отримала заочну підозру за підготовку незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

До злочинної діяльності вона залучила також свого заступника Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну.

Усі троє тоді отримали підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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