Примітно, що насправді це не добровольчий батальйон, а загін найманців-контрактників.

Російські загарбники вирішили створити "добровольчий батальйон" під назвою "Донецьк". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що насправді це загін найманців-контрактників. І мешканців тимчасово окупованого Донецька у батальйоні не буде.

"Звичайно, що мешканців Донецька в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї. Підпорядковується цей батальйон "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", – наголосили в ЦНС.

Відео дня

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Російські загарбники вирішили влаштувати свято на кістках у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти не вигадали нічого кращого, ніж встановити новорічну ялинку біля Драмтеатру, де російська армія вбила сотні мирних мешканців у березні 2022 року.

Тим часом на окупованій Херсонщині росіяни вриваються до помешкань місцевих та проводять нічні обшуки. Проте нишпоренням по особистих речах все не обмежується, загарбники арештовують українців та відвозять їх на допити до катівень.

Вас також можуть зацікавити новини: