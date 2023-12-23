Упродовж місяців російсько-окупаційна влада не в змозі покращити соціально-економічну ситуацію на ТОТ на Сході України.

На тимчасово окупованих росіянами територіях (ТОТ) Сходу України зростає невдоволення серед місцевого населення. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що упродовж місяців російсько-окупаційна влада не в змозі покращити соціально-економічну ситуацію на ТОТ. Зокрема, у Центрі назвали лише деякі з безлічі факторів, які спричинили зростання невдоволення серед місцевого населення:

тотальне безробіття, яке зумовлене через прибуття на ТОТ трудових мігрантів із країн центральної Азії;

постійні перебої системи централізованого опалення;

відсутність нормального медичного забезпечення;

небажання окупаційної влади виплачувати соціальні виплати місцевим мешканцям, особливо людям пенсійного віку.

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"Відтак, задеклароване російською стороною покращене життя на ТОТ так і залишилося не реалізованим, оскільки окупанти не мали та не мають на меті покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях", - констатують у ЦНС.

Там закликають місцеве населення передавати визначеними каналами зв’язку коротку та актуальну інформацію про розміщення та пересування противника для його подальшого знищення Силами оборони України.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях - останні новини

Днями в окупованій Макіївці спалахнула пожежа, частина міст Донеччини залишилася без газу. Гауляйтер міста Владислав Ключаров заявив про "смолоскипне горіння газопровідної труби".

Раніше УНІАН повідомляв, що на окупованій Херсонщині росіяни проводять нічні обшуки та арешти. Як зазначили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, параноя та страх російських загарбників в області породжують чергові прояви терору проти місцевого населення.

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