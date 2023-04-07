З початку квітня це вже четверте повідомлення про загибель грузинського бійця на війні.

На війні в Україні загинув грузинський доброволець і уродженець міста Зугдіді Арсен Кецбая.

Про його смерть повідомили побратими, пише "Новости-Грузия". Повідомляється, що останні роки Кецбая жив в Україні і служив у лавах ЗСУ

Обставини його загибелі не уточнюються.

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З початку квітня це вже четверте повідомлення про загибель грузинського бійця на війні. Нагадаємо, 1 квітня стало відомо про загибель 29-річного Міхеїла Мазанашвілі, а через два дні повідомили про загибель під Бахмутом Вахтанга Барабадзе і Давида Кучукяна.

Грузинські добровольці на війні в Україні

Україну від російських окупантів захищає великий грузинський легіон. У березні 2022 року стало відомо, що в бою з російськими окупантами під Ірпенем загинули перші добровольці з Грузії - Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі.

А в жовтні того ж року повідомлялось, що з початку війни в Україні загинули 23 грузинських добровольці.

Станом на зараз відомо, що під час війни на українській території загинули 40 громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.

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