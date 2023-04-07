На війні в Україні загинув грузинський доброволець і уродженець міста Зугдіді Арсен Кецбая.
Про його смерть повідомили побратими, пише "Новости-Грузия". Повідомляється, що останні роки Кецбая жив в Україні і служив у лавах ЗСУ
Обставини його загибелі не уточнюються.
З початку квітня це вже четверте повідомлення про загибель грузинського бійця на війні. Нагадаємо, 1 квітня стало відомо про загибель 29-річного Міхеїла Мазанашвілі, а через два дні повідомили про загибель під Бахмутом Вахтанга Барабадзе і Давида Кучукяна.
Грузинські добровольці на війні в Україні
Україну від російських окупантів захищає великий грузинський легіон. У березні 2022 року стало відомо, що в бою з російськими окупантами під Ірпенем загинули перші добровольці з Грузії - Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі.
А в жовтні того ж року повідомлялось, що з початку війни в Україні загинули 23 грузинських добровольці.
Станом на зараз відомо, що під час війни на українській території загинули 40 громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.