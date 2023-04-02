Французьке МЗС порекомендувало своїм громадянам не відвідувати Україну, оскільки "там вся територія може потрапити під російський обстріл".

Міністерство закордонних справ Франції оголосило трагічну новину. В Україні під час бойових дій загинув французький доброволець, який мобілізувався до лав Інтернаціонального легіону. Минулого тижня його життя забрав російський снаряд.

"Ми дізналися сумну новину про його (добровольця – ред.) смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Він став восьмим громадянином Франції, який загинув під час війни в Україні, після 30-річного Кевіна Давіда – добровольця, вбитого російськими військами під Бахмутом.

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Французьке МЗС порекомендувало своїм громадянам не відвідувати Україну, оскільки "там вся територія може потрапити під російський обстріл".

Інтернаціональний легіон

Володимир Зеленський на початку повномасштабного російського вторгнення оголосив про створення "Інтернаціонального легіону", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

Нещодавно стало відомо, що на війні загинув новозеландець, який бився проти російських окупантів на боці України. Також повідомлялося про загибель грузинських добровольців, які відмовилися здаватися у російський полон.

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