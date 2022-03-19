Зокрема, загинули Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі. Інші подробиці загибелі добровольців поки не відомі.

У бою з російськими окупантами під Ірпенем біля Києва загинули перші добровольці з Грузії.

Зокрема, загинули Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі, повідомив колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в соцмережі.

"Мої щирі співчуття з приводу смерті двох грузинських героїв - Давида Ратіані і Гіа Беріашвілі. Приєднуюся до заклику Нікі Гварамії вручити їй грузинські бойові нагороди після її смерті", – написав політик.

Як повідомляв УНІАН, після початку війни РФ проти України президент Володимир Зеленський звернувся до іноземних добровольців вступити до лав інтернаціонального легіону для захисту України. На цей заклик відгукнулися сотні іноземців. В даний час в Інтернаціонаьном легіоні громадяни 52 країн.