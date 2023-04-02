Воїн показав засніжені позиції та розповів, чому саме у священний місяць Рамадан в Україні випав сніг.

Воїн Данило (Данііл) Ляшук з позивним "Моджахед" записав зворушливе відео напередодні своєї загибелі під Бахмутом Донецької області. На кадрах боєць показав засніжені позиції, на яких він захищав Україну.

Останнє відео "Моджахед" опублікував у своєму TikTok-акаунті. Воїн-білорус сповідував іслам, тому на відео зауважив, що різка зміна весняної погоди на зимову припала на священний для мусульман місяць Рамадан не випадково.

"Сніг під час Рамадану. Погода непередбачувана... Дні Рамадану завжди холодні, навіть якщо весна... Щоб віруючим постити було легше... Бережіть себе", - сказав усміхнений "Моджахед".

Загибель "Моджахеда"

Вчора стало відомо, що на фронті під Бахмутом загинув білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Про поховання воїна повідомлять окремо.

"Моджахед" був засновником та командиром бойової групи Vendetta. Уродженець Білорусі, Ляшук пішов добровольцем воювати в Україну після окупації Росією Криму 2014 року, а в 2015 році був поранений.

Того ж року був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо", бійцем якого він був. У 2017 році був засуджений до 10 років ув’язнення, однак у червні 2021 року вийшов на свободу за "законом Савченко".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії знову пішов на фронт, а влітку 2022 року вдруге був поранений. Після лікування воїн повернувся на фронт, а 1 квітня загинув смертю хоробрих.

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