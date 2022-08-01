Міністр оборони України подякував Німеччині за РСЗВ.

В Україну з Німеччини прибули реактивні системи залпового вогню MARS II.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття РСЗВ в Україну в Twitter і подякував за них владі Німеччини.

"...Наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам!", - зазначив український чиновник.

Нагадаємо, російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Загарбники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти. Тільки в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка західних країн, у тому числі Німеччина, вирішили допомогти Україні озброєнням. Наприкінці липня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна поставила українській стороні РСЗВ Mars II та самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000.

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