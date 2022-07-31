США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл Росією Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених, неприпустимим.

Про це йдеться у Twitter Брінк.

США готові й надалі підтримувати Україну й допомогати захищатися від агресії Росії.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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