Знищено понад сто ракет до реактивної системи залпового вогню "HIMARS", заявляли окупанти.

Нібито знищені Росією ракети від HIMARS у Дніпропетровській області, про які раніше звітувало МО РФ, були насправді соломою.

Увагу на чергову брехню окупантів звернув журналіст Роман Цимбалюк.

Вранці представник Міноборони Ігор Конашенков, говорячи про завдані удари по інфраструктурі в Любимівці Дніпропетровської області, заявив, що війська знищили понад 100 ракет до системи HIMARS і більше сотні військових.

"Знищено понад сто ракет до реактивної системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США, ліквідовано до ста двадцяти осіб військовослужбовців, які охороняли об'єкт, а також іноземні найманці й технічні фахівці", - заявив Конашенков.

Однак насправді удар був завданий по ангарах агропідприємства, зазначає Цимбалюк: "Керівництво Збройних сил вважає громадян РФ ідіотами, видаючи знищену солому за ракети від РСЗВ "HIMARS".

"... На момент завдання удару (в ангарі - ред.) зберігалося понад 800 тонн соломи (з якої, на думку Конашенкова, можна було б виготовити близько 100 ракет для "HIMARS"). Крім того, постраждала одна дитина (очевидно, є іноземним найманцем)", - додав журналіст.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська повільно просуваються на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області.

Окупанти протягом 31 липня безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського на Бахмутському напрямку. Провалився штурм і в районах Кам'янки й Пісків. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. Ворог вів обстріли територій, зокрема, завдав і авіаударів.

Безуспішними виявилися спроби ворожих розвідників виявити позиції наших військ в районі Серебрянки на Краматорському напрямку.

Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.

ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонському напрямку. Росіянам не дали піти на штурм з окупованого Брускинського на Білогірку, розташовану на західному березі Інгульця.

Після влучних ударів ЗСУ по переправах та мостах, стратегічно важливих для ворога в Херсонській області, РФ почала перекидати в окуповану область інженерну техніку.

У соцмережах вже пишуть про ремонт Антонівського моста, який регулярно зазнає вогневих ударів української сторони.

Загалом у боях з противником ЗСУ ліквідували вже 40 830 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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