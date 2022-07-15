Міністр наголосив, що ці системи стануть "хорошою компанією" на полі бою для HIMARS.

В Україну прибули перші американські реактивні системи залпового вогню MLRS (РСЗВ) M270.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сімейство Long Hand UAarmy поповнилося: прибули перші РСЗВ М270! Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував надання Україні М270, які можуть з високою точністю уражати цілі на відстані до 80 км. Рішення Великої Британії було узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

В уряді не повідомили, скільки саме зброї нададуть, але, за даними ЗМІ, спочатку відправлять три системи.

4 червня Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі до застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270. Нині ЗСУ мають на озброєнні 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: