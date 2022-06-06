Підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики.

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Reuters.

Воллес заявив, що підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики.

"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", – заявив міністр.

Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

Британія заявила, що українські війська навчатимуться використовувати нові пускові установки у Британії, після того як раніше оголосили, що навчатимуть український персонал використовувати бронетехніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські артилеристи почали навчання із застосування HIMARS і М270.

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