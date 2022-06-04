Міністр наголосив, що "рішення надати HIMARS та М270 – це перший крок для України і величезний стрибок у питанні стримування російської агресії".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270.

Про це він сказав під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони.

Зокрема, він привітав рішення США надати реактивні системи залпового вогню HIMARS та звернув увагу, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував отримання Україною РСЗВ М270.

"Згадайте слова американського астронавта Ніла Армстронга, який висадився на Місяці, що "…це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства". Так от, рішення Білого Дому щодо HIMARS та Лондона щодо М270 – це перший крок для України і величезний стрибок у питанні стримування російської агресії", – зазначив Резніков.

Також міністр високо оцінив реалізацію ідею міністрів оборони США та Великої Британії Ллойда Остіна та Бена Воллеса щодо проведення конференції з надання допомоги Україні в Лондоні, а в подальшому трансформувалася у формат "Рамштайну".

"У червні очікується чергова зустріч. Така система координації допоможе нам продовжувати забезпечення і у майбутньому. Наприклад – нові літаки, ракетні системи, кібернетичні системи. Актуальним є програма із розмінування в Україні, адже маємо багато нездетонованих вибухових пристроїв на нашій землі", – додав Резніков.

Раніше УНІАН писав, на що здатний HIMARS від США з ракетами GMLRS.

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