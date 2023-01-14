Ситуація вже зовсім не така, як минулого літа.

Влітку 2022 року російські окупанти кратно домінували у кількості артилерійських обстрілів. Зараз ситуація змінилася: у ворога спостерігаються проблеми з боєприпасами, які виникли з кількох причин.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Він заявив: "У нього (противника — УНІАН) вже немає такої розкоші, як влітку, коли вони по всій лінії фронту били без зупинки. У них зараз збільшилося плече доставки боєприпасів, вони з більш далеких районів Росії везуть, вони шукають вже в інших країнах, а також наші сили постійно намагаються знищувати польові склади з боєкомплектом".

Череватий додав, що українські захисники досить ефективно справляються з ударами по ворожих тилах і складах з боєприпасами. В цьому особливо допомагає використання високоточного озброєння.

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Проблеми з боєприпасами для артилерії у Росії: що відомо

Видання CNN дізналося в американських та українських офіційних осіб, що кількість артилерійських обстрілів з боку російських окупантів значно скоротилася. За даними США — з 20 тис. до 5 тис. на добу. Україна поділилася іншою статистикою: з 60 тис. до 20 тис.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що Росія вичерпала свої запаси снарядів 122-мм і 152-мм калібру минулого літа під час інтенсивного ведення вогню. Це вплине на здатність рашистів підтримувати наступальні операції.

Кремлівські пропагандисти заявляли про нестачу снарядів ще в жовтні. Зокрема, стверджувалося про перебої в поставках боєприпасів до мінометів.

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