Пропагандисти посилаються на закриту доповідь Генштабу ЗС РФ.

Рашистські блогери ниють про наближення дефіциту боєприпасів окупаційної армії вже до кінця жовтня.

У своїх Telegram-каналах підконтрольні Кремлю пропагандисти, посилаючись нібито на закриту доповідь Генштабу РФ, заявляють про плачевну ситуацію з боєприпасами основних калібрів. Зокрема, мова йде про 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди.

"Очікуються перебої з мінометними боєприпасами", - написав один з рашистських блогерів. Відео дня

Дефіцит зброї у Росії - що відомо

В українському командуванні раніше зазначали, що Росія стала використовувати для ударів по українських містах більше іранських дронів, економлячи ракети типу "Калібр" і "Іскандер" для атак на об'єкти критичної інфраструктури взимку.

На думку військового аналітика В'ячеслава Целуйка, Росія використовувала "значну частину балістичних ракет" проти України у перші 7 місяців повномасштабної війни. Водночас у ГУР додали, що запасу цих ракет, а також дешевих типу С-300 Росії вистачить мінімум ще на три роки.

Зараз протиповітряна оборона України здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО поки неможливо.

Про запас боєприпасів до артилерії у Росії точних відкритих даних поки немає.

Під час наступальних операцій у Луганській та Донецькій областях у травні-липні окупанти використовували свою артилерійську перевагу, витісняючи ЗСУ з регіону.

Наразі українські захисники, просуваючись на схід і південь окупованих Росією районів, перш за все виносять в повітря склади з боєприпасами росіян. Щодня Генштаб звітує про десятки знищених ворожих об'єктів з БК.

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