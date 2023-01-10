За даними США, постріли ЗС РФ в середньому знизилися з 20 тисяч до 5 тисяч снарядів на день, в України - інші цифри.

Артобстріли російський військ на деяких ділянках фронту в Україні скоротилися до 75%, повідомили CNN американські та українські офіційні особи.

У Вашингтоні та Києві поки шукають цьому пояснення. Росія або почала відчувати брак боєприпасів, або це є частиною ширшої переоцінки тактики перед лицем успіхів українських контрнаступів.

Однак зниження скорострільності ЗС РФ має нелінійний характер, підкреслюють журналісти. Бувають дні, коли росіяни випускають набагато більше артснарядів, наприклад, поблизу Бахмута і Кремінної, а також поблизу Херсона.

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За даними США, постріли ЗС РФ в середньому знизилися з 20 тисяч до 5 тисяч снарядів на день. За даними ж України - з 60 тисяч до 20 тисяч на день.

Але всі схиляються до того, що різке зниження артилерійського вогню свідчить про ослаблення позиції РФ на полі бою. Це також пов'язано з посиленням військової підтримки України Заходом.

Дефіцит озброєння у Росії

За підрахунком військового експерта Івана Киричевського, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

У боях проти ЗСУ ворог втратив і понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

За словами Киричевського, Кремль не зміг налагодити переведення ВПК на "воєнні рейки", що вилилось у зростання дефіциту озброєння для загарбників. А друга хвиля мобілізації лише це посилить, вважає аналітик.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, у 2023 році Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

Водночас західні ЗМІ констатують, що Росія продовжує виробляти високоточну зброю попри накладені санкції. Наразі невідомо, чи закуповує Москва технології в обхід існуючих обмежень, чи поповнила арсенали заздалегідь напередодні вторгнення 24 лютого.

Окремо відомо про військову підтримку Путіна Північною Кореєю та поглибленням співпраці Кремля з іранським режимом.

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