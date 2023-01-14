Ракети були запущені з району Каспійського моря і з акваторії Чорного моря.

Російські окупаційні війська сьогодні завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Як йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

"В той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У повідомленні зазначається, що протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

"Станом на 18:30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!", - підкреслюється у повідомленні.

Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Ракетний удар 14 січня

З 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Близько 17:00 почалися відбої тривоги в областях.

У компанії ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплові електростанції компанії ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Крім того, одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих.

На Одещині уламки збитих ворожих ракет влучили в об’єкти транспортної інфраструктури, задіяних до реалізації "зернової угоди".

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