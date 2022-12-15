Українське військо потребує більшої кількості озброєння.

На сьогодні в українському війську достатньо людей, розповів в інтерв’ю Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми вже проводимо (мобілізацію – ред.) так, як є. У нас достатньо людей, і я бачу, що (їх – ред.) вистачить. Нам не потрібні сотні тисяч (мобілізованих – ред.)", - прокоментував Залужний.

Він підкреслив, що військо натомість потребує більшої кількості озброєння та боєприпасів.

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"Нам потрібні танки, нам потрібні БТРи, БМП. І нам потрібні боєприпаси", - сказав Залужний.

Мобілізація в Україні – коли чекати на нову хвилю

Загальну мобілізацію в Україні оголосили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Всього законодавством передбачено чотири хвилі мобілізації: всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військкомату й стати на облік. Але призову підлягають не всі, а лише необхідна для ЗСУ кількість солдатів. Зараз Україна перебуває у другій хвилі мобілізації.

Росія готується призвати до лав окупантів іще 200 тисяч осіб, вважають військові експерти.

Наразі "частково мобілізовані" росіяни поповнили розгромлені у боях підрозділи ворога – на південному та східному напрямках.

На думку генерала Залужного, така маса живої сили вказує на підготовку противником нової масштабної операції.

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